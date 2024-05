Ladro scivola da un’impalcatura

Prima hanno cercato di forzare le inferriate di una finestra al piano terra, senza però riuscirci in quanto erano molto bene inserite nel cemento della parete esterna dell’edificio, alla prima periferia di Correggio. Allora hanno tentato di salire ai piani superiori da una impalcatura che si trovava accanto al muro nell’ambito di un cantiere per eseguire dei lavori di ristrutturazione.

Ma i ladri – forse in tre, con un quarto complice in auto – non avevano fatto bene i conti con i tempi, ritrovandosi improvvisamente i proprietari in rientro a casa dopo un serata in compagnia di amici. E, ormai in trappola, sono tornati verso il giardino, scendendo in fretta dall’impalcatura.

Uno dei ladri è però scivolato mentre si trovava ad almeno tre metri dal suolo, rovinando a terra, per sua fortuna sull’erba. Ma il volo è stato evidente. Il ladro-acrobata è stato visto rialzarsi in fretta, per poi raggiungere i complici, verso la strada. I proprietari, ancora in distanza, con i fari dell’auto sono riusciti e individuare almeno tre persone. E’ accaduto domenica sera. I proprietari, che stavano rientrando con amici, hanno subito effettuato alcuni giri in zona alla ricerca di possibili movimenti sospetti, temendo che gli sconosciuti fossero ancora nei paraggi. Ma i malviventi, a quanto pare, si erano già allontanati in tutta fretta. Occorre capire le condizioni del ladro caduto dall’impalcatura, visto comunque rialzarsi per allontanarsi, pur se apparso procedere come se avesse riportato traumi a un piede.

Antonio Lecci