Ladro semina il panico. Spaventa Casa di riposo e ruba in piadineria

"E’ davvero necessario che le istituzioni facciano qualcosa di concreto contro i balordi che tentano furti ovunque, lasciando danni, rabbia e amarezza". E’ il commento delle vittime di intrusioni in abitazioni ed esercizi commerciali. Ieri notte nuovo blitz ad opera di un uomo, con volto parzialmente coperto, che ha tentato di entrare nel negozio Extension Hair a Correggio, colpendo la vetrata della porta con un martello (foto) ritrovato poco distante. Forse disturbato, il malvivente è fuggito.

Ma avrebbe tentato di entrare in una vicina casa di riposo, anche qui disturbato e messo in fuga. Ha fatto ’visita’ pure alla Piadineria, sempre in zona, danneggiando una porta e tagliando le tende. E’ accaduto verso le 3,30, riuscendo a rubare dall’esercizio commerciale cinque bottiglie di birra (una di queste potrebbe essere quella notata tra le mani del ladro visto su un successivo tentato furto) e una misera somma di denaro del fondo cassa. L’autore dell’intrusione sarebbe stato ripreso da telecamere, col volto che potrebbe essere riconoscibile. Gli episodi sono stati segnalati ai carabinieri per svolgere le indagini.

a. le.