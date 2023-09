Ladro senza patente e assicurazione da 15 anni sperona Volante della Polizia

Senza assicurazione

e niente patente da 15 anni

Era senza patente da 15 anni e senza un’assicurazione valida il ladro di 51 anni che martedì si è schiantato contro una Volante della polizia che lo stava inseguendo dopo il furto in un negozio in via Vico. L’uomo finito all’ospedale dopo l’impatto con la pattuglia degli agenti era dunque il malvivente (non un malcapitato scooterista, come riportato nell’edizione di ieri, di questo ci scusiamo con i lettori), poi dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Stando alle ricostruzioni delle forze di polizia, allertate dal titolare del negozio, l’uomo aveva appena rubato una gomma idraulica da 25 metri per poi fuggire con il motorino, guidando con una sola mano. Dopo gli accertamenti della polizia locale, intervenuta sul posto, è risultato che l’uomo aveva la patente scaduta da 15 anni e lo scooter della moglie senza copertura assicurativa.