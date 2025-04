Ladro seriale di nuovo in guai giudiziari: contestati altri 31 furti

Nuovi guai giudiziari per il pakistano di 33 anni, indagato come "ladro seriale" per una serie di reati commessi a più riprese nei mesi scorsi. Lo straniero è stato colpito da una nuova ordinanza di custodia cautelare per i numerosi furti che gli vengono addebitati, ai danni di abitazioni, negozi e aziende, soprattutto nella zona di Correggio, provocando parecchia preoccupazione tra i cittadini.

Lo straniero, già in carcere a Reggio, ha ricevuto il nuovo atto giudiziario relativo a una trentina di reati, in particolare furti riusciti e tentati, oltre a ricettazione, violazione di domicilio e indebito utilizzo di carte e strumenti di pagamento elettronici.

Nonostante fosse sottoposto a misure cautelari restrittive – prima l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e poi l’obbligo di dimora nel Comune di un’altra provincia con divieto di uscita notturna – il 33enne avrebbe continuato a compiere furti e reati vari. L’arresto era scattato il 23 dicembre proprio per la violazione delle prescrizioni. Tutti sapevano di questo individuo libero di rubare, quasi ogni notte, colpendo anche auto in sosta.

Le indagini hanno permesso ai carabinieri di ricostruire nel dettaglio le incursioni del pakistano, con gli elementi raccolti dai carabinieri che hanno permesso di richiedere e ottenere dal giudice la nuova misura cautelare, che allunga la permanenza in cella del giovane straniero.