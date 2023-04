Ladro seriale di Parmigiano Reggiano, ai domiciliari un 55enne di Gualtieri

Gualtieri (Reggio Emilia), 14 aprile 2023 – Un ladro seriale di Parmigiano Reggiano, con furti in vari supermercati tra la Bassa Reggiana e la Bassa Mantovana, avvenuti nell’autunno del 2014. Per quei reati, avvenuti tra l’Ipercoop di Suzzara di Mantova e altri supermercati di Cadelbosco Sopra, un uomo di 55 anni, abitante a Gualtieri, è stato condannato in modo definitivo a sei mesi di reclusione e 200 euro di multa.

La scorsa estate la sentenza è diventata definitiva e ora, concluso l’iter giudiziario, l’ufficio esecuzioni penali della Procura reggiana ha emesso l’esecuzione di espiazione della pena, con la concessione degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della caserma di Gualtieri, paese dove l’uomo risiede. Il furto a Suzzara aveva fruttato un bottino in formaggio di 120 euro, con la rimozione del codice a barre per evitare il sistema antitaccheggio. Nell’auto dell’uomo erano stati rinvenuti pure altri cinque pezzi di Parmigiano Reggiano, rubati a Cadelbosco. Era scattata la denuncia che ha poi portato a processo e condanna.