Ladro seriale incastrato dal Dna sulla sigaretta

Il suo Dna su un mozzicone di sigaretta. È stato questo a incastrare un 34enne di origini albanesi, presunto responsabile di una serie di furti in abitazione commessi nella provincia di Reggio Emilia nel settembre 2018, per un bottino totale di circa 3.000 euro. Sulle sue tracce si erano messi i Carabinieri di San Polo d’Enza, che ieri, dopo 7 anni, lo hanno denunciato. L’uomo, residente in provincia di Pavia, aveva lasciato il mozzicone di sigaretta nel posacenere di un’auto rubata. Il mozzicone è stato fatto analizzare nel laboratorio dei Ris di Parma, che hanno ricostruito il profilo genetico dell’autore del furto.