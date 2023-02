Ladro seriale, la condanna diventa esecutiva

Era agli arresti domiciliari a Reggio per altra causa, ma venerdì, i carabinieri della stazione di via Adua hanno suonato al suo campanello e gli hanno recapitato l’ordine esecutivo di una condanna a 6 anni 1 mese e 28 giorni per un furto d’auto nonché altri due tentati, avvenuti tra le province di Foggia, Pistoia e Bologna (compiuti tra il 2015 e il 2019), oltre, dulcis in fundo, a una violazione del regime di sorveglianza cui era sottoposto accertato dalle forze dell’ordine presso la stazione ferroviaria del capoluogo di regione nel maggio del 2019.

E’ stato un vero e proprio venerdì nero quello che ha vissuto Antonio Del Nobile, 56enne originario della provincia di Foggia, con all’attivo una serie consistente di furti d’auto.

Una propensione che neanche il regime di sorveglianza speciale era stata in grado di mitigare.

Il cumulo delle pene ricorrenti, facente riferimento a quelle indicate poc’anzi, è scattato venerdì su ordine dell’Ufficio delle Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, cui i carabinieri reggiani hanno dato esecuzione nel pomeriggio di venerdì. Da quel momento, per Del Nobile si sono aperte le porte del carcere della Pulce.