Ladro seriale tenta il furto di 170 euro di merce. Bloccato, finisce in manette

Scoperto mentre tentava di rubare all’Esselunga di viale Timavo. Un 38enne italiano, senza fissa dimora e pluripregiudicato – noto per essere l’autore dei furti con spaccate sulle auto in sosta negli ultimi mesi in centro – è stato arrestato lunedì mattina dalla polizia. Il personale di vigilanza del supermercato ha allertato la questura dopo aver bloccato l’uomo che aveva oltrepassato le casse senza pagare merce per un valore di circa 170 euro. Sul posto si sono precipitate le Volanti con gli agenti che lo hanno preso e portato negli uffici di via Dante, dopo aver restituito la refurtiva al negozio, per identificazione e formalità di rito. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di tentato furto in esercizio commerciale.