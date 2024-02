Ladro "sincero" chiede al giudice di esser condannato

"Poiché non riuscivo a realizzare il mio scopo, cioè arricchirmi, quando uscivo dal carcere ricominciavo a rubare". Lui, un 58enne originario di Foggia, città dov’è detenuto, ha messo nero su bianco il suo pensiero in cella, inviando poi la lettera all’avvocato Vainer Burani. A seguito di un reato commesso anche nella provincia reggiana, il detenuto ha chiesto al legale la messa in continuazione della pena con le altre sentenze. Parole che ieri, richiamate in sintesi in tribunale, hanno strappato un sorriso, senonaltro per l’estrema sincerità. Davanti al giudice Giovanni Ghini, l’avvocato Burani ha avanzato la richiesta di messa in continuazione delle sentenze formulata dal suo assistito. Il pm ha rilevato l’incompetenza del tribunale di Foggia. Il giudice Ghini ha constatato che l’ultima sentenza a carico del 58enne fu emessa nella città pugliese, e quindi, accogliendo la richiesta della Procura, ha dichiarato la competenza del tribunale di Foggia, a cui lui dovrà ripetere la domanda.

Alessandra Codeluppi