Ladro entra in un’auto, sorpreso dai passanti che lo accerchiano: arrestato

Reggio Emilia, 13 gennaio 2024 – Ha forzato una macchina con un cacciavite ed è entrato nell’abitacolo per cercare qualcosa da rubare. Ma è stato sorpreso da alcuni passanti che lo hanno accerchiato.

Lui ha tentato la fuga, colpendo a calci e pugni uno di loro, ma alla fine è arrivata la polizia che lo ha arrestato. L’ennesimo episodio di violenza e criminalità in centro storico si è verificato in via Bellaria, una laterale di via Roma nella notte tra ieri e giovedì.

Risolto però brillantemente dalle donne e dagli uomini della squadra Volanti della questura reggiana impegnati nei servizi di controllo del territorio nelle zone considerate maggiormente sensibili della città dopo la massiccia task force predisposta dalla prefettura nel tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Un intervento immediato scattato dopo la segnalazione pervenuta alla sala operativa riguardo ad un soggetto che si era introdotto all’interno dell’abitacolo di una macchina rovistando dappertutto. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno notato che il soggetto era stato accerchiato da alcuni passanti che lo avevano sorpreso all’interno del veicolo parcheggiato.

Una volta fermato, è stato identificato. Si tratta di un 40enne di origine marocchina già noto con precedenti in materia di stupefacenti e irregolare sul territorio nazionale. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato, nella tasca del giubbotto, un cacciavite a croce, con cui l’uomo era riuscito a forzare la portiera.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il 40enne dopo essere stato sorpreso dentro il veicolo aveva tentato di darsi alla fuga fronteggiando i passanti che lo avevano fermato colpendo uno di loro con calci e pugni.

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è finito in manette ed è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per lui sono state formulate le ipotesi di reato di rapina impropria e di possesso ingiustificato di chiavi alterate. Secondo la ricostruzione investigativa, in via Bellaria, dopo essere salito sulla Fiat Punto, di proprietà di un italiano, avrebbe usato violenza contro un magrebino che lo aveva sorpreso, colpendolo alla spalla e cercando di sferrargli un calcio. Ed è stato poi trovato con un cacciavite lungo 20 centimetri.

Il 40enne è comparso ieri mattina in tribunale, dove ha reso dichiarazioni spontanee: "Ho trovato l’auto aperta e sono salito per domire perché avevo freddo". Ha anche negato di aver aggredito altri, dicendo che erano in tre contro di lui. Per lui il pm ha chiesto il divieto di dimora, mentre l’avvocato difensore Salvatore Giunta ha sostenuto che il capo di imputazione provvisorio fosse sbagliato perché non si trattava di una rapina, in quanto la Punto era di proprietà di un terzo soggetto e non del magrebino che lui avrebbe aggredito. Il giudice Sarah Iusto ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà in attesa della prosecuzione del processo con direttissima.