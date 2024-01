Ladruncoli pentiti in caserma

Hanno rubato dagli spogliatoi del campo sportivo felpe, soldi, un paio di costose scarpe di marca e giacconi, mentre i giovani calciatori erano impegnati durante gli allenamenti. Ma dopo qualche giorno si sono autodenunciati ai carabinieri, restituendo parte il bottino. Questo ovviamente non ha impedito ai ladri - due ragazzi di 18 e 17 anni - di evitare la denuncia per furto aggravato, ma sicuramente i giudici terranno conto del loro pentimento avvenuto peraltro a ridosso del Natale.

In particolare, è stato il minorenne a presentarsi per primo in caserma con un paio di scarpe in mano e la volontà di alleggerirsi la coscienza, chiamando poi in correità l’amico.

Tutto è cominciato con una serie di raid furtivi compiuti tra il 14 e il 18 dicembre negli spogliatoi di una società sportiva della Val d’Enza, da cui erano spariti soprattutto felpe e scarpe di prestigiose griffe. I derubati, tutti giocatori di calcio minorenni, avevano denunciato i continui furti ai Carabinieri di Quattro Castella.

Furti in fotocopia, che in un caso avevano portato ad un bottino di 180 euro in contanti. I carabinieri ovviamente sospettavano che i responsabili potessero essere altri ragazzi, sia per il tipo di bottino, sia perché nessuno aveva notato giri strani vicino agli spogliatoi.

A dare la svolta alle indagini uno dei presunti ladruncoli, il minorenne, che a ridosso del Natale si è presentato spontaneamente ai carabinieri consegnando il paio di scarpe rubato; ha poi ammesso di non essere stato solo a rubacchiare e ha citato un amico 18enne.

I militari hanno accertato che i due si sarebbero introdotti negli spogliatoi senza commettere effrazione ma utilizzando le chiavi di accesso ai locali, che erano in disponibilità del maggiorenne. Quest’ultimo sentito dai carabinieri, dopo le prime dichiarazioni reticenti si è presentato - sempre a ridosso di Natale - spontaneamente ai carabinieri consegnando il giubbotto oggetto di uno dei tre furti.

Scarpe e giubbotto sono stati restituiti ai derubati mentre i due ladruncoli alla luce degli elementi raccolti a loro carico venivano denunciati alla Procura della Repubblica reggiana e alla Procura minorile di Bologna in ordine al reato di concorso in furto aggravato.

Non è chiaro se sia stato riconsegnato anche il resto del bottino, in particolare i soldi.

Francesca Chilloni