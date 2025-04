Ladruncoli riconosciuti e denunciati

REGGIOLOHanno forzato una porta di servizio della palestra per cercare di rubare. Ma all’interno della struttura c’erano due allenatori, accorsi subito quando hanno sentito rumori sospetti, mettendo i ladri in fuga gli intrusi. L’episodio era accaduto poco più di un mese fa a Reggiolo, al palazzetto del centro Pertini. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire ai presunti autori della tentata intrusione: si tratta di due uomini di 35 e 38 anni, residenti nella Bassa, denunciati per concorso in tentato furto aggravato.

Nella tarda serata, dopo gli allenamenti, si è verificato il blitz. L’allenamento dei giocatori della prima squadra di basket del paese erano ormai terminati. I ladri hanno pensato che all’interno non ci fosse più nessuno. Invece c’erano ancora gli allenatori, i quali si sono avvicinati alla porta, sorprendendo gli intrusi che cercavano di entrare. Gli stessi se la sono svignata in fretta, raggiungendo un’auto in sosta nel parcheggio esterno per poi allontanarsi. Ma uno dei testimoni è riuscito a segnare il numero di targa, poi fornita ai carabinieri della caserma di Reggiolo, insieme alla denuncia. Proprio dalla targa è partito l’accertamento, con l’identificazione del proprietario della vettura. E’ stato predisposto un fascicolo fotografico, dal quale i testimoni hanno poi riconosciuto i due uomini in fuga. Elementi ritenuti sufficienti per poter inoltrare la denuncia a carico dei due trentenni.

Antonio Lecci