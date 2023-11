L’affaire moschea e le due visioni di Azione

"Da parte della lista civica e degli amici di Forza Italia la critica politica era rivolta alle dichiarazioni del segretario provinciale di Azione Guidetti. Comprensibile la sua solidarietà al sindaco, fuori contesto bollare come populismi di destra e sinistra le richieste di informazione e partecipazione popolare. Nulla da eccepire invece sul precedente comunicato di Croci e Bigi e su quello del Partito Democratico". Così scrive Luigi Rocca di Viviamo Montecchio. Nel paese della Val d’Enza il caso moschea diventa un grimaldello per aprire un piccolo fronte politico al centro. La minoranza, infatti, ora attacca Azione a livello provinciale, mentre difende i rappresentanti di Calenda sul territorio, che alle prossime amministrative potrebbero anche distaccarsi dal Pd e avvicinarsi al centrodestra. Una diversità di vedute, insomma, tra i vertici reggiani, il segretario Claudio Guidetti, e gli esponenti locali del partito di centro. Il fronte si allarga a Sant’Ilario, dove la lista che si opporrà al Pd sarà probabilmente una lista civica, ma appoggiata dal centrodestra. Ancora non si sa cosa farà Paolo Croci, esponente locale di Azione.

A dimostrare lo scollamento tra vertici locali e provinciali arriva anche una nota dello stesso Croci. "Spiace molto, anche alla luce dei recenti fatti di violenza sulle donne,come le polemiche del tutto fuori luogo dividano anziché unire all’insegna del preteso rispetto della trasparenza e del rispetto delle leggi come previsto dalla nostra Costituzione, mio libro di riferimento – dice Croci riferendosi alle richieste di trasparenza avanzate dal centrodestra a Montecchio, che hanno portato alla convocazione di una seduta di consiglio comunale per spiegare i dettagli della nascita di questa nuova moschea – Innanzitutto, per quanto riguarda il nostro primo intervento, non si è minimamente entrati nel merito della questione amministrativa semplicemente per il fatto che non la conosciamo. A tal proposito è molto pertinente il consiglio comunale del 27, aperto al pubblico. In ogni caso,vista la dimensione del centro, non riguarda solo il comune di Montecchio Emilia ma tutta la Val d Enza. (...) Aggiungo, anche se non è aderente al tema odierno, che la posizione del segretario nazionale di Azione Carlo Calenda, è in totale sintonia con l’operato dell’ex ministro Marco Minniti. Spero vivamente che su questi temi non ci si divida fra forze politiche o semplici cittadini, alcuni temi vanno oltre la politica Interna, le opinioni personali o, ancor peggio, calcoli di natura personale, ma sono sicuro che non è questo il caso".

Nina Reverberi