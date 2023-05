L’affaire ’ndrangheta arroventa il dibattito

La questione ‘ndrangheta arroventa il dibattito tra i tre candidati sindaco. E richiama numerosi cittadini: nella piazza di Brescello, davanti al municipio, platea piena e tanti rimasti in piedi, venerdì sera, per ascoltare le proposte di Elena Benassi, sindaco uscente che cerca il mandato bis; Carlo Fiumicino, candidato della lista civica sostenuta dal Pd e Catia Silva, in pista con quella appoggiata dal centrodestra.

Rispondendo per oltre due ore ai giornalisti Alessandra Codeluppi del Resto del Carlino e Andrea Vaccari della Gazzetta di Reggio, gli aspiranti ‘Peppone’ hanno affrontato i temi più importanti per il territorio. In primis, l’infiltrazione mafiosa emersa a Brescello e la consapevolezza dei cittadini: "C’è ancora tanto da fare", esordisce Benassi, che rivendica la creazione della "commissione mista per la legalità", prospettandone "l’intensificazione dei rapporti con le istituzioni", nonché "la lettera inviata ai cittadini in epoca Covid per mettersi a disposizione e invitarli a stare in guardia". Annuncia anche "60 nuove telecamere e 15 varchi per lettura targhe".

Fiumicino rammenta "il malessere vissuto dalla comunità", sostenendo che intanto "si sono generati gli anticorpi per contrastare le infiltrazioni". Prioritario, per lui, "entrare a scuola, negli oratori, nei centri di aggregazione per diffondere la cultura della legalità tra i giovani".

Frontale l’attacco di Silva, alla luce della sua storia di impegno contro la ‘ndrangheta: "Non va confusa la sicurezza con la criminalità organizzata, perché il mafioso non agisce sotto le telecamere".

Incalzato sulla capacità del Pd, in passato, di saper valutare i sindaci sostenuti a Brescello, Fiumicino ha esordito: "Le sentenze e i decreti di scioglimento (del municipio, ndr) vanno rispettati". Per poi rifarsi al proprio passato, rivendicando autonomia: "A Guastalla mi posi contro un sistema, arrivai alla sconfitta elettorale. Anche a Brescello non ho accettato alleanze con chi ha retto finora l’amministrazione. La politica non ha avuto la capacità di interpretare i fenomeni criminali, ma oggi, anche grazie a Catia, la consapevolezza è aumentata".

A Silva viene chiesto se l’insistere troppo sulla propria vicenda non sia leggibile come tornaconto politico: "Io sono una donna di destra, ma ho seguito una mia logica. Se fossi stata di sinistra sarei stata portata sul palco come una paladina della legalità". A Benassi si chiede conto di una continuità tra lei e l’era Coffrini, visto che ha riproposto figure che ricorsero al Tar contro lo scioglimento del municipio: "Ogni mandato è a sè. Chi ha sposato il nostro progetto voleva impegnarsi per il bene comune".

Rivendica Brescello "unico comune in provincia ad assegnare un bene confiscato, alla Protezione civile. Coinvolgeremo i cittadini anche per un terreno e gli appartamenti". La attacca Fiumicino: "La lista Benassi porta in dote un simbolo di appartenenza familiare. Lei rappresenta la continuità che noi vogliamo combattere". Il sindaco uscente ribatte: "Se si riferisce al simbolo dalla lista Pasquino, ora c’è ‘Brescello che vogliamo’: è diverso". Silva non fa distinguo: "Voi due dite sempre: ‘Abbiamo fatto’. Ma cosa? Se io non avessi denunciato...".

E poi richiama l’ispezione su ‘Aemilia’ annunciata dal governo sulle presunte indagini tralasciate a sinistra: il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci ha citato pure Brescello, dicendo che "anche in questo caso nessun amministratore è stato perseguito".