L’affondo dell’on Rossi: "Regione e Val d’Enza facciano una riflessione"

"Ora gli enti costituiti parte civile, a partire da Regione e Unione Val d’Enza, dovranno per forza fare una riflessione, anche se va considerato che a loro oggi è stato riconosciuto un risarcimento. Sono comunque argomenti che non si possono declinare in bianco e nero". Ha fatto un’articolata riflessione il deputato del Pd Andrea Rossi su un tema che, dopo la sentenza di primo grado sui presunti affidi illeciti di bambini in Val d’Enza, ha creato non poche polemiche: ovvero la scelta se confermare o meno, da parte degli enti pubblici, la costituzione di parte civile, a fronte di 11 assoluzioni e 3 lievi condanne finora emesse.

È un nodo delicato, perché le istituzioni sono amministrate dalla maggioranza di centrosinistra. Non solo: un gruppo di assistenti sociali ha già inviato dalla primavera a oggi, come raccontato dal Carlino, due lettere all’Ordine professionale perché rinunci a chiedere i danni agli imputati. Rossi ne ha parlato giovedì sera alla festa dell’Unità; ospite l’avvocato difensore Luca Bauccio, che ha presentato il suo nuovo libro "La Giustizia non è una dea bendata. Contro l’inganno di Bibbiano"; insieme a loro anche il segretario del Pd di Bibbiano Daniele Caminati. In prima fila c’erano amministratori pubblici del paese della Val d’Enza e volontari in maglietta rossa, accanto al segretario provinciale del Pd Massimo Gazza; presenti anche il sindaco Marco Massari, l’assessore regionale Alessio Mammi e Giammaria Manghi, in forza nell’istituzione bolognese.

Bauccio ha detto di aver deciso di partecipare all’evento politico del Pd, "così come sarei andato a una festa di un partito di destra, di coloro che hanno assaltato la diligenza, perché consapevole che la parola contraria, e pubblica, è l’essenza del mio mestiere di avvocato". Ha descritto Bibbiano come "caso di scuola": "Il nome di una comunità è stato identificato nel brand del male". Non ha voluto criticare la pubblica accusa ("Credo nel confronto processuale anche duro"), "ma sul piano politico e dei media, non tutti, molti dovrebbero chiedere scusa per aver costruito una gogna attorno a lavoratori onesti e valorosi".

Ha poi attaccato la premier Giorgia Meloni e chi si fece fotografare "sotto il cartello di Bibbiano e se ne andò subito, facendo bottino di voti e straziando le carni degli imputati, ma che ora, dopo l’assoluzione, non hanno fiatato". Caminati questa volta non ha criticato il partito nazionale ("Ci hanno abbandonati", aveva detto di recente alla festa del Pd nel suo paese). "Bibbiano non è cambiato, ma ha dimostrato di essere Bibbiano: non ha mai dubitato che le accuse fossero vere". Questa volta si è appropriato dello slogan del centrodestra, e lo ribaltato: "Ora parliamo noi di Bibbiano". Bauccio si è scagliato contro le analisi fatte sui bambini dalle psicologhe incaricate dalla Procura. Ha illustrato la storia di un minore: "Gli fu diagnosticato un disturbo permanente senza sottoporlo a colloqui; inoltre la specialista sapeva che lui giocava a calcio e suonava il piano".

Ha detto parole forti, "di cui mi assumo la responsabilità": "Ritengo che il pm sia vittima, come tutti noi, di quella consulenza: chi l’ha fatta sapeva che la stava inventando". Rossi ha poi parlato del nodo parti civili: "Siamo sinceri: a parte la comunità politica reggiana, purtroppo nelle prime settimane dopo che si seppe dell’inchiesta c’erano poche certezze". Allude alla "dimensione della portata raggiunta e costruita dal pm nelle accuse" prima che dal pubblico un cittadino intervenga: "Ma la Regione è a Bologna...". Il deputato distingue: "Se fossi stato sindaco, pure io avrei fatto quel passaggio", cioè costituirsi parte civile: "A volte è facile commentare da fuori, ma bisogna trovarsi a gestire le responsabilità di un amministratore. Poi ora si può discutere su come alcuni legali di parte civile hanno affrontato il dibattimento. Serve comunque un’analisi approfondita".