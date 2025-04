L’Africa si tinge di Cielo d’Irlanda. La missione della coop sociale: "Un orto per sostenere le comunità"

L’Irlanda è in Africa. Detta così, a scuola un quattro in geografia sarebbe assicurato, in realtà dietro a questo titolo si nasconde una stupenda storia di solidarietà che non ha di certo cambiato le cartine geografiche mondiali, ma di sicuro la vita di diverse popolazioni indigenti. E tutto nasce nella nostra città. La Cooperativa Sociale Cielo d’Irlanda OdV, fondata nel 2010 a Reggio Emilia, si dedica al reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate e fragili, tra cui detenuti in fase di conclusione della pena, tossicodipendenti e migranti, operando principalmente attraverso la coltivazione di prodotti ortofrutticoli e offrendo opportunità di lavoro e formazione a chi ne ha più bisogno.

Uno dei progetti più affascinanti della cooperativa si chiama ‘Coltiviamo l’Africa’ che nasce con l’obiettivo di creare un’iniziativa agricola per il sostentamento di comunità locali in Benin e Niger. L’intento è di garantire alle popolazioni locali la possibilità di rimanere nella propria terra o di favorire il ritorno di coloro che sono emigrati in Italia ma desiderano riunirsi con le loro famiglie, mirando a promuovere l’autosufficienza alimentare e creare opportunità lavorative. Grazie alle donazioni di privati ed aziende di Reggio, il sogno è diventato realtà in collaborazione con l’Ong Sopada, condotta in Benin dal 2012 dai coniugi reggiani, di Cadelbosco, Andrea Puglisi e Paola Brunazzi, la cui storia venne raccontata dal Carlino la scorsa estate perché, per raccogliere fondi, la coppia reggiana, proponeva anche gnocco fritto nel ristorante collegato alla Ong.

"Con i fondi raccolti – dice Fausto Guareschi, presidente della cooperativa – è stato avviato un primo orto di circa due ettari a Djegbadji in Benin. Insieme a Davide Bigi, collaboratore della cooperativa, ci siamo recati sul posto per installare pompe per l’estrazione dell’acqua, predisporre un sistema di irrigazione efficiente e fornire formazione pratica sulla coltivazione degli ortaggi. Durante la nostra permanenza, abbiamo istruito dodici agricoltori locali che ora gestiscono l’orto".

Quali sono i prossimi obiettivi? "Dobbiamo supportare economicamente i dodici agricoltori per i prossimi mesi, garantendo loro un compenso minimo giornaliero per potersi dedicare alle coltivazioni almeno fino alla vendita dei primi raccolti. Fino alla fine dell’anno, Andrea Puglisi e Paola Brunazzi dell’Ong Sopada saranno gestori economici e supervisori sul campo per creare la mentalità imprenditoriale e assicurare che l’orto proceda nel migliore dei modi. Inoltre, si prevede di ampliare la coltivazione introducendo la coltura del riso. È prevista anche l’organizzazione di corsi di formazione per attività tecniche specifiche a supporto delle attività di coltivazione, al fine di garantire la sostenibilità e l’efficienza del progetto nel lungo periodo".

Come è stato realizzato in concreto il progetto? "Si tratta dell’allestimento di un orto con irrigazione "goccia a goccia", ovvero una microirrigazione che somministra lentamente acqua alle piante, sia depositando l’acqua sulla superficie del terreno contigua alla pianta o direttamente alla zona della radice, mentre i vari ortaggi sono distribuiti nei vassoi appositi per i semenzari, per un totale di circa venti chilometri di gocciolanti. Abbiamo cominciato con la semina di pomodori, peperoni, cipolle e melanzane, poi si proseguirà con cocomere e meloni. Il tutto pensato sull’ipotesi di almeno tre raccolti l’anno che autorizzano a sperare in produzioni mai viste a tali latitudini".

E ora lo sguardo volge sul Niger. "Sabo Musa, residente a Reggio dal 2009 e nostro collaboratore da circa dieci anni, ha manifestato la volontà di tornare a casa, per dare vita ad un progetto che darà una speranza alla sua comunità. Durante gli anni, Sabo ha imparato le tecniche di coltivazione, gestione in un’azienda agricola estesa, l’utilizzo e la manutenzione dei macchinari agricoli e, ora, ha attivato un gruppo di potenziali collaboratori nel suo villaggio, pronti a seguire le sue indicazioni, mentre come cooperativa finanzieremo l’acquisto dei macchinari necessari e l’avviamento del progetto agricolo in Niger".

Insomma, anche in Africa, il cielo d’Irlanda, solitamente piovoso, produce un terreno verde. "Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la solidarietà e l’impegno possano trasformarsi in azioni capaci di migliorare la vita di intere comunità. Invitiamo, chi lo desidera, a visionare il sito www.coltiviamolafrica.it per eventuali donazioni".

Cesare Corbelli