Lagastrello, l’appello di Forza Italia: "No a cinque anni chiusura per 15 chilometri di strada"

"No a 5 anni di interruzione di 15 km della statale massese dal Passo del Lagastrello", lo chiede con un’interrogazione alla Giunta regionale di Bologna il presidente del gruppo di Forza Italia Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, Pietro Vignali che aggiunge: "Per i lavori sulla Massese sotto il passo del Lagastrello va trovata una soluzione diversa dall’interruzione totale per 5 anni di 15 km di tratto stradale, con quali disagi al transito?".

Prosegue il capogruppo Vignali manifestando disappunto su una scelta a lungo termine: "Sembra che l’ANAS preveda al fine di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria di cui ha necessità la strada statale 665 dalla parte del crinale toscano dell’Appennino tosco-emiliano, quindi di chiudere nella sua interezza il tratto tra il passo del Lagastrello e Tavernelle per 5 anni, utilizzando come percorsi alternativi la viabilità delle strade statali e provinciali, molto distanti dal territorio attraversato dalla stessa strada statale Massese". Così però verranno pesantemente penalizzate le popolazioni e le attività produttive e turistiche dell’alta Val d’Enza sia del versante parmense che reggiano, in particolare quelle dei comuni di Palanzano e Monchio delle Corti sulla sponda parmense e quello di Ventasso sulla sponda reggiana.

Pur trattandosi di un tratto stradale interamente sul territorio toscano, la strada del Passo del Lagastrello ha un significativo interesse anche per l’Emilia-Romagna, soprattutto per gli abitanti dei paesi di confine che storicamente si avvalgono della viabilità del Lagastrello per raggiungere la Toscana ma anche la Liguria. "Per questo chiedo alla Giunta regionale di De Pascale di interessarsene, evidenziando le esigenze di un vasto territorio montano che non deve rimanere isolato per così lungo tempo. Al riguardo, l’ipotesi da valutare in alternativa, sarebbe quella di far eseguire i lavori per stralci deviando il traffico sui percorsi della viabilità provinciale e comunale attigua alla Massese, che andrebbero all’uopo anch’essi adeguatamente migliorati".

Settimo Baisi