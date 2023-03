Anna Maria Ribezzo, l'agente "animalista" dalla Bassa alla val d'Enza

L'iniziativa del Comitato per Anna

Boretto (Reggio Emilia), 1 marzo 2023 - Per lei si erano mobilitati decine di cittadini, riuniti perfino in un gruppo (Comitato per Anna), per chiedere il suo rientro nell’ambito di Boretto della polizia locale della Bassa Reggiana.

A gennaio si era parlato molto della vicenda di Anna Maria Ribezzo, trasferita dall’ambito borettese a quello di Guastalla, dopo anni di attività mirata al nucleo tutela e benessere animale, in cui l’agente di polizia si era messa in evidenza.

E ora quei cittadini resteranno delusi, visto che il rientro a Boretto dell’agente Ribezzo non c’è stato, in quanto ha deciso di trasferirsi nella vicina zona della val d’Enza, nel corpo unico di polizia ora guidato da Davide Grazioli, lo stesso che era stato suo comandante ai tempi dell’attività a Boretto.

Proprio Grazioli, insieme all’agente Ribezzo, avevano dato vita al nucleo benessere animali. Che ora non si esclude che possa essere avviato in val d’Enza, dopo il successo ottenuto nella Bassa. L’agente Ribezzo da oggi ha lasciato la Bassa reggiana per trasferirsi nel corpo unico della polizia della val d’Enza.