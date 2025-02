L’aggressione alla conducente: "Enti locali tutelino i lavoratori"

"Un episodio gravissimo che si colloca all’interno di un quadro mai mutato e sempre più preoccupante dove aggressioni, grandi e piccole, ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori del trasporto pubblico locale continuano a verificarsi". La Filt Cisl interviene dopo l’aggressione di giovedì pomeriggio – come riportato ieri sul Carlino – ai danni di un’autista di Seta aggredita da un uomo con insulti e sputi in preda all’ira, perché a suo dire non era stato caricato un’ora prima alla stessa fermata.

"Chiediamo a Seta di mettere in campo tutte le azioni utili a contrastare il fenomeno e contestualmente chiediamo anche agli enti locali, oltre che all’azienda, di costituirsi parte civile in questo caso di aggressione ed in tutti quelli che dovessero verificarsi sul nostro territorio. Le lavoratrici ed i lavoratori devono essere tutelati da chi ha la responsabilità politica ed istituzionale del governo del territorio e dalle aziende, siano esse pubbliche o private", chiosa il sindacato.

L’episodio è avvenuto intorno alle 13 di giovedì all’altezza della fermata di San Lazzaro, sulla via Emilia verso Modena. L’uomo, sulla trentina d’anni, avrebbe anche messo le mani sul volante tirandolo da una parte mentre l’autobus – sulla linea 2 Reggio Emilia-Rubiera – era in viaggio, rischiando di provocare un incidente. L’autista, una donna di 40 anni, è riuscita a fermare il mezzo ed evitare il peggio. L’uomo è fuggito, mentre la conducente è andata al pronto soccorso in stato di choc dove è stata medicata e dimessa con cinque giorni di prognosi. La donna e Seta hanno annunciato che sporgeranno querela presentando alle forze dell’ordine i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo già messi a disposizione dall’azienda.