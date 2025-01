L’aggressore dà la colpa al ferito: "L’ho accoltellato per difendermi"

"Ho colpito l’altro per autodifesa al culmine di una lite. E sono stato io a chiamare il 118". È la versione resa ieri in tribunale dal 23enne marocchino arrestato nel pomeriggio di mercoledì per l’aggressione in via monsignor Tondelli, nella zona della stazione, messa a segno con un’arma da taglio ai danni di un 24enne connazionale, colpito al torace e al gomito: per l’aggressore è stato ipotizzato il reato di tentato omicidio.

Giovedì il sindaco Marco Massari ha incontrato a Roma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che verrà a Reggio per presiedere il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in data ancora da fissare: sul tavolo un focus sulla zona stazione e in particolare sulla richiesta dell’Esercito dopo l’istanza inviata in luglio dal prefetto Maria Rita Cocciufa per l’adesione all’operazione ‘Strade sicure’. La lista di aggressioni con arma bianca ha contato 4 episodi solo nell’ultima settimana: il 9 gennaio una rissa tra giovani in piazzale Marconi; nella notte di domenica e lunedì, un uomo africano è rientrato a casa, in via Zanichelli, dopo aver ricevuto una coltellata al petto che gli ha perforato un polmone; martedì, in viale IV Novembre, un tunisino classe ’86 è stato ferito a una mano da un ragazzo poi scappato.

Per il fatto di via Monsignor Tondelli, il giovane arrestato dalla squadra mobile mercoledì, poche ore dopo lo scontro, è comparso ieri davanti al giudice delle indagini preliminari Andrea Rat che ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto alla custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta del pm Valentina Salvi. Il 23enne, difeso dall’avvocato Anna Lusetti, irregolare e senza fissa dimora, ha risposto alle domande, confermando di aver avuto una discussione con il 24enne poi degenerata e ammettendo di aver sferrato i fendenti, ma per proteggersi dalla violenza dell’altro. Ha anche aggiunto di essere stato lui a chiamare i soccorsi, circostanza che, a detta della difesa, trova conferma nei tabulati telefonici. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, quando in cui gli operatori del 118 sono accorsi in via Monsignor Tondelli poco prima delle 6, per poi trasportare all’ospedale Santa Maria il 24enne in prognosi riservata. Sia l’arrestato sia il ferito hanno diversi precedenti penali. Il pm Salvi aveva chiesto il carcere ravvisando gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga; l’avvocato Lusetti si è opposta alla convalida - rimarcando l’allarme al 118 dato dal suo assistito e il suo atteggiamento collaborativo - e aveva domandato una misura più leggera. Secondo il gip, sussistono la quasi flagranza del reato a giustificare la regolarità dell’arresto e i presupposti per applicare il carcere.

Alessandra Codeluppi