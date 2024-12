L’aggressore resta in cella: "Chiedo scusa a tutti. Sto molto male da mesi"

"Ha chiesto scusa a tutti. Non sa spiegarsi cosa sia accaduto quel giorno".

Resta in carcere il 41enne di Castelfranco Emilia che lunedì mattina ha accoltellato la ex fidanzata con un fendente al collo a Guastalla al termine di una lite.

La vittima, una 45enne della bassa mantovana è salva per miracolo, grazie all’intervento di un coraggioso automobilista che è intervenuto per bloccare la violenza dell’uomo, riprendendo tutta la scena e la fuga con il suo telefonino; proprio ieri sera, per il preziosissimo gesto, il 21enne Alen Halilovich, è stato premiato dal sindaco di Castelfranco Emilia (nel modenese .

Ieri, infatti, il giudice ha convalidato il fermo di indiziato di delitto e disposto per il 41enne la custodia cautelare in carcere.

L’uomo, nel corso dell’udienza di convalida non ha reso interrogatorio, ma ha consegnato al giudice uno scritto per spiegare ciò che sta vivendo e, soprattutto, la situazione psicologica in cui da tempo si trovava.

"Il nostro assistito è ancora sotto shock – spiegano gli avvocati che lo rappresentano, Guido Sola e la collega Giorgia Menani –. È profondamente prostrato anche fisicamente. E si è limitato a consegnare al giudice un suo breve appunto manoscritto avente sostanzialmente a oggetto lo stato di profondo malessere anche psicologico che ne ha quotidianamente scandito gli ultimi quattro mesi di vita, conducendolo, tra l’altro, a deperire anche fisicamente, perdendo quasi dieci chili".

E aggiungono: "Il pensiero è andato e va costantemente all’ex compagna e alla sua famiglia. Ha chiesto scusa a tutti, incapace di spiegare e di spiegarsi un gesto che non appare compatibile con una persona che nella vita non ha mai serbato comportamenti violenti".

Secondo quanto trapela dagli amici e colleghi dell’indagato, infatti, così come dai vicini di casa di Gaggio (Castelfranco Emilia) l’uomo si è sempre mostrato ‘mite’, tranquillo.

Eppure lunedì mattina ha scatenato tutta la sua furia sulla vittima che, per puro miracolo, appunto, si è salvata.

La donna, che risiede nel mantovano, aveva accettato di incontrarlo per accompagnarlo a fare compere. Eppure addosso il 41enne aveva un coltello che non ha esitato ad usare contro la ex fidanzata, salvata in extremis.

Secondo la madre della vittima, interpellata dal Carlino, "lui non ha accettato la separazione. Le diceva che senza di lei si sarebbe tolto la vita. Ma poi è stato lui a tentare di ucciderla. Evidentemente – è la sua conclusione – aveva già progettato tutto".

Dopo la fuga quello stesso giorno il 41enne era stato stato rintracciato dai carabinieri di Sassuolo e Reggio Emilia a Torre Maina; prima di bloccarlo i militari lo hanno inseguito per oltre cinque chilometri sulla nuova Estense. Infine il fermo con l’accusa di tentato omicidio.

A bloccarlo, lunedì mattina, appunto, mentre si accaniva sulla donna era stato un automobilista di passaggio che, con grande coraggio, è intervenuto prima che fosse troppo tardi. Ieri sera Alen Halilovic, giovane camionista 21enne di Verona è stato premiato con una onorificenza in occasione di un evento contro la violenza di genere già programmato. A premiarlo il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano.