Lago Calamone, invasione di alghe "Tuteliamo la sua ’naturalità’"

"E’ proprio questa la naturalità del lago, e la notevole multiforme varietà con cui si presenta il Lago Calamone, il più grande del nostro Appennino con i più apprezzati valori naturalistici". Con questa introduzione il presidente del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano, Fausto Giovanelli, replica alle osservazioni dei consiglieri regionali della Lega, Gabriele Delsante e Maura Catellani, promotori di una mozione con la quale chiedono alla Giunta regionale di sollecitare il Presidente del Parco affinché provveda a ripulire il lago Calamone dall’invasione delle alghe che danno al lago un innaturale colore marrone.

Replica Giovanelli che il Calamone è sempre diverso, sempre sorprendente, sempre vivo e non fissato, come qualcuno ancora vorrebbe in un’immagine tipo cartolina. "Chi ancora non comprende questo – sottolinea il Presidente del Parco - non comprende perché proprio il lago del Ventasso ogni anno è più visitato, più fotografato e più apprezzato che mai da tanti escursionisti e turisti. La missione del Parco e di tutelare il più possibile questa sua naturalità o meglio l’elevato grado di naturalità che ancora persiste nell’Appennino. È proprio la tutela della naturalità la vera e più alta e durevole tutela della capacità di attrazione turistica".

"Chi domanda continui e ulteriori interventi artificiali di rimozione della flora acquatica, che cresce spontaneamente, vorrebbe un lago sempre uguale a se stesso, sempre dello stesso colore sempre della stesso aspetto - sottolinea Giovanelli -. Forse vorrebbe un lago da giardini pubblici di città? La bellezza e il fascino del Calamone stanno nel fatto che è sempre diverso e si possono fare 100 o 1000 foto e provando sensazioni sempre diverse".

Giovanelli ricorda che il Parco nazionale, sulla base di studi scientifici e protocolli con le Università di Parma e Pavia, ha scelto di provvedere annualmente a regolare l’altezza delle acque e la presenza della flora acquatica che spontaneamente cresce. Gli interventi vengono fatti sulla base di una valutazione scientifica in autunno, l’ultimo è stato eseguito da imprese locali nell’autunno 202. "L’ente Parco è sempre disponibile a confrontarsi su approfondimenti tecnico-scientifici ulteriori, non può seguire qualunque indicazione improvvisata", conclude il presidente del Parco nazionale.

Settimo Baisi