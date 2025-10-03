"L’agonia della vittima durò alcuni minuti"

L’agonia di Aldo Silingardi, pensionato di 78 anni ucciso il 9 luglio 2012 nella propria casa a Lemizzone di Correggio, in base all’autopsia "durò alcuni minuti". Secondo la ricostruzione accusatoria, il responsabile entrò per rubare, e, venendo sorpreso dal padrone di casa, lo colpì con diversi oggetti, tra cui la "gamba" di un tavolo. Su quest’ultima arma è stata trovata l’impronta palmare che il Ris di Parma ha attribuito al 36enne marocchino Said Saraa, indagato per omicidio volontario e rapina aggravati, reati formulati alla luce degli sviluppi dell’inchiesta dei carabinieri coordinati dal pubblico ministero Maria Rita Pantani. "Il grado e il numero delle lesioni su tutto il corpo attestano l’eccezionale ferocia e la forza dispiegate", si scrive nell’ordinanza del Riesame che ha disposto la custodia in carcere per il 36enne all’epoca vicino di casa. La misura cautelare sarà applicata quando diventerà definitiva: la difesa può infatti impugnarla. L’iniziale richiesta del carcere da parte del pm non era stata accolta dal gip reggiano; poi la Procura è ricorsa al Riesame che ha accolto l’appello. Nella memoria depositata al Riesame dalla difesa di Saraa, si rileva che fu scoperta una’impronta di una scarpa Adidas riconducibile all’omicida, in quanto trovata anche sul volto della vittima, ma i parenti avevano escluso fosse di Saraa perché non avrebbe potuto permettersi calzature costose. E che all’arrivo dei soccorritori la porta di casa era chiusa e senza segni di scasso: "L’aggressore entrò usando le chiavi, non poteva essere Saraa". Secondo il Riesame, però, le argomentazioni della difesa "non scalfiscono il solido quadro indiziario": all’epoca Saraa "aveva un problema conclamato di alcol, era privo di reddito e alla continua ricerca di denaro". Emerge un riscontro dalla denuncia per maltrattamenti in famiglia, estorsione e minacce del 2019". E poi la scena del crimine "risultò inquinata dal passaggio di diverse persone (soccorritori, parenti della vittima, vigili del fuoco). Non si può escludere che l’impronta della scarpa fosse di un soggetto estraneo al delitto". Secondo una nota dei carabinieri del 2024, "subito dopo il fatto una finestra del salotto si presentava aperta e con un vetro infranto, con maniglia facilmente apribile". Secondo il gip, il pm non aveva motivato il pericolo di fuga, rimasto "astratto". E neppure sussisteva il rischio di reiterazione perché le condotte illecite di Saraa ai danni dei familiari si conclusero nel 2021 con la carcerazione, uscito dalla quale "ha intrapreso un percorso terapeutico che ha permesso di stabilizzare il suo comportamento". Sottoposto alla sorveglianza speciale "non è più ricaduto, negli ultimi tre anni, in condotte illecite". Per il giudice reggiano "è dunque possibile scorgere la causa dell’aggressività nel disturbo psichico che lo spingeva a cercare denaro e, proprio per l’assenza di cure adeguate, non gli permetteva di trattenere le condotte aggressive in caso di rifiuto dei soldi". Motivazioni simili le ha portate anche la difesa: "Il pm vuol fare derivare le esigenze cautelari solo sulla base della gravità del reato, peraltro risalente a 13 anni fa - ha sostenuto l’avvocato di Saraa - ma ciò è vietato".

Alessandra Codeluppi