L’agricoltore morto sul suo trattore. Stamattina i funerali di Ideo Paluan

Sono stati fissati per stamattina alle 9,30 i funerali di Ideo Paluan, l’agricoltore in pensione, di 86 anni, stroncato da un malore improvviso mentre si trovava alla guida del suo trattore, sabato pomeriggio, nei campi vicino casa, in via Zecchiere a San Rocco di Guastalla. E’ prevista la benedizione religiosa alla Casa funeraria Città di Guastalla per poi proseguire in auto fino alle ex scuole elementari di San Rocco dove si forma il corteo a piedi per raggiungere il cimitero del paese. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a favore della Croce rossa locale. Ideo Paluan lascia i figli Alberto e Romina, le sorelle Lionella e Adele, i cognati, nipoti e altri parenti. Il malore lo ha colpito nelle sue amate campagne. È stato un altro agricoltore a insospettirsi quando ha notato che, da alcune decine di minuti, il trattore di Paluan continuava a girare in cerchio, nello stesso punto. Si è avvicinato è ha notato il pensionato riverso sul volante, immobile. Immediato l’allarme ai soccorsi. Ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.