L’agronoma Minelli parla di giardini

Per la rassegna ’Mercoledì Verdi’ – il ciclo di appuntamenti dedicati alla sostenibilità e alla cultura del verde – questo pomeriggio alla Sala degli Artisti della biblioteca Panizzi l’agronoma Marcella Minelli (esperta progettista del verde e specialista in architettura ecosostenibile) parla concetto di giardino inteso come un autentico Paradiso in Terra. Uno spazio di armonia e benessere in cui l’uomo può ritrovare un legame profondo con la natura. Attraverso esempi concreti, Marcella Minelli guida il pubblico alla scoperta di alcuni cortili della nostra città, esemplificando come questi spazi possano diventare veri e propri rifugi verdi nel contesto urbano. Prossimo appuntamento il 2 aprile con "Le piante, benessere per le nostre dimore" insieme a Monica Fantini. L’ingresso libero. Per informazioni www.bibliotecapanizzi.it