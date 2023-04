L’ala nord della Reggia all’asta La base è di 1,1 milioni di euro

La reggia di Rivalta finisce all’asta.

No, non è un’allucinazione: stiamo semplicemente parlando dell’ala nord, quella che sta di fronte all’edificio attualmente in ristrutturazione. Mentre quello che fu il palazzo della servitù è stato riqualificato con un progetto affascinante e in stato ormai avanzato (come mostra la foto), l’edificio gemello antistante è diroccato. Apparteneva alla cooperativa di costruzioni ‘Tecton’, finita tre anni e mezzo fa in liquidazione coatta amministrativa, e da sabato l’Istituto di vendite giudiziarie di Reggio Emilia ne ha bandito l’asta.

Le modalità di procedura si trovano sul sito dello stesso istituto: si potrà iniziare ad offrire alle 15 in punto di mercoledì 14 giugno, con un prezzo base fissato a 1 milione e 100mila euro e un rilancio minimo del 5%. L’annuncio offre la “piena proprietà di un complesso a corte, composto da diversi edifici dismessi comprendenti i fabbricati di servizio, le scuderie, la corte e la chiesa”.

Gli immobili fanno parte di quello che era il progetto del Palazzo Ducale settecentesco. Sono ben più deteriorati di quanto lo era l’ala sud prima dei lavori di riqualificazione: nei documenti allegati all’annuncio, anch’essi reperibili online, “risultano in uno stato di abbandono e fatiscenza”.

Secondo alcuni questi palazzi rappresentano la parte più ricca e artisticamente interessante del palazzo, voluto nel ‘700 dalla nipote del Re Sole Charlotte d’Orleans, e vige su di essi il vincolo delle Belle arti. La superficie complessiva è di 16mila metri quadrati, che Tecton avrebbe voluto destinare a case di prestigio e attività del terziario.