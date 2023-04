L’alcol fa da miccia ad una furibonda rissa da saloon

Complice probabilmente l’abuso di alcolici, si è scatenata una rissa, nella notte tra sabato e domenica, a tarda ora, tra alcuni cittadini di origine indiana, in un locale pubblico alle porte di Novellara. Alla fine sono dovuti intervenire sul posto i soccorsi sanitari, con l’ambulanza della Croce rossa di Novellara e il personale dell’autoinfermieristica di Guastalla. Uno dei contendenti è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale della Bassa per suturare una ferita alla testa, probabilmente provocato da un colpo inferto con una bottiglia di vetro.

Nessuno degli altri presenti nel locale si è fatto accompagnare in ospedale, pur se non si esclude che qualcuno dei coinvolti nel diverbio abbia poi deciso di farsi medicare successivamente, presentandosi in ospedale con mezzi privati. Pare che ci siano stati futili motivi alla base della rissa, favorita molto probabilmente dagli effetti degli alcolici consumati durante la serata. Poche ore prima, sempre a Novellara, si erano riuniti migliaia di indiani di religione Sikh per il tradizionale corteo legato alla festa del Vaisakhi.

Una manifestazione molto partecipata che, a differenza della serata al locale pubblico novellarese, si era svolta in piena tranquillità, senza alcun problema di ordine pubblico o di sicurezza. Per fortuna il diverbio non sembra aver provocato conseguenze fisiche di rilievo.