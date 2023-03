L’allarme dei giostrai "Il luna park non si farà"

"Il luna park è a rischio – anzi, lo dico sinceramente: questa primavera a Reggio le giostre non ci saranno". A parlare è Elena Fornaciari, presidente regionale dell’associazione Unav per gli spettacoli viaggianti, organizzatrice anche del parco reggiano. "Di solito si svolgeva tra l’ultima settimana di marzo e le prime di aprile. I tempi tecnici richiedono di iniziare almeno un mese e mezzo prima, invece quest’anno mancano dieci giorni e non ci è ancora stata data nessuna area: siamo rassegnati". Fornaciari è molto risentita nei confronti del Comune: "La legge 337 del ‘68 obbliga le amministrazioni comunali ad aggiornare almeno una volta all’anno l’elenco delle aree disponibili per l’installazione dei parchi divertimento. Negli ultimi 25 anni siamo stati al Campovolo, ma quando sono iniziati i lavori per l’arena abbiamo dovuto andarcene. Da quel momento in poi non ci hanno più dato soluzioni soddisfacenti e abbiamo dovuto arrangiarci, organizzandoci come un parco privato nel disinteresse totale delle istituzioni. Per loro siamo uno spettacolo di serie B, o forse di serie Z, quando invece la tradizione e la legge stessa ci riconoscono un ruolo sociale fondamentale".

L’amministrazione secondo i giostrai ha svolto il suo dovere in maniera superficiale: "Due mesi fa ci hanno indicato un’area del parco Nilde Iotti. Ma l’avete visto? Non ha le attrezzature ed è troppo decentrato, dopo un sopralluogo abbiamo segnalato che quello spazio non andava bene". Da lì la situazione si è bloccata e, mentre dal municipio fanno sapere che l’interlocuzione è ancora in corso e qualche speranza potrebbe esserci, Fornaciari è rassegnata. "Il campovolo adesso è sistemato e avrebbe spazi e attrezzature necessari. Il Comune dice di non avere controllo sull’area ma non è vero, ha contribuito al progetto e potrebbe aiutarci a trovare delle date utili, se ci si fanno feste e concerti non vedo perché no il luna park. Pure i giardini del popolo, nostra sede storica, andrebbero bene".

"La nostra è una categoria seria – prosegue la presidente Unav – ben distinta e classificata. Siamo iscritti alla Camera di commercio e paghiamo le tasse. Non ci fermiamo per tempi lunghi e tutto quello che ci serve sono dei parcheggi, una centralina elettrica e un’idrante, il resto è a carico nostro. Ci sentiamo assolutamente discriminati dal punto di vista lavorativo, io sono presidente regionale e so che in nessun’altra città o paese siamo trattati come qua". E questo è un paradosso, dice: "Nella nostra città tante aziende producono apparecchiature per i luna park, è un mercato fiorente"

Tommaso Vezzani.