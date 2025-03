L’allarme dei metalmeccanici: "Ancora disparità salariale: alle operaie il 16% in meno"

"La risposta al gender gap tra gli stipendi può arrivare soltanto dalla contrattazione collettiva, da un contratto nazionale che limiti al massimo il campo d’azione che le azienda hanno della definizione del salario". Ne è convinta in modo assoluto la Fiom Cgil di Reggio Emilia, che ha presentato – alla vigilia della giornata internazionale della donna – una nuova e ampia analisi dei rapporti biennali sul personale maschile e femminile, in relazione ai dati che tutte le imprese con più di 50 addetti devono compilare ogni due anni.

Sotto osservazione 130 aziende e oltre 37mila lavoratrici e lavoratori. Quasi tre su quattro le persone che lavorano nel settore metalmeccanico, nella nostra provincia. Dall’analisi risulta che le donne metalmeccaniche guadagnano il 16% in meno della media di settore – ha sottolineato Florencia Sember, del centro studi della Camera del Lavoro, che ha curato l’analisi - meno del gender gap generale che è il 22%. Probabilmente per una presenza inferiore di part-time involontari (o meglio, scelti per motivi di forza maggiore) e una grande diffusione della contrattazione collettiva aziendale".

L’analisi ha cercato di individuarne le cause per propone soluzioni. "Si parte tutti dalle stesse condizioni, poi a fare la differenza è la discrezionalità delle aziende. Perché sono gli elementi individuali della retribuzione (come superminini, premi, passaggi di livello, straordinari) a produrre poi una pesante differenza salariale tra uomini e donne – ha aggiunto Sember –. Le impiegate donne guadagnano 11.387 euro in meno dei colleghi, le operaie donne guadagnano 4.594 euro in meno dei colleghi. Il dato impressionante è che gli impiegati uomini percepiscono in media il doppio di superminimi individuali, circa 250 euro al mese in più".

Tra gli operai una differenza salariale importante è riscontrabile nella retribuzione degli straordinari, dove gli uomini percepiscono in media 818 euro in più ogni anno.

"Questa differenza è la conseguenza di uno squilibrio nel lavoro di cura nelle famiglie, quasi sempre a carico delle donne, che quindi hanno meno disponibilità a fermarsi dopo l’orario di lavoro – hanno spiegato le rappresentanti di Fiom di Reggio Emilia –. Che il lavoro di cura, nella gestione domestica e dei figli sia più spesso a carico delle donne emerge dalla diffusione del part-time (17,4% tra le donne e solo 1,3% tra gli uomini) e dall’utilizzo del congedo parentale che si assesta al 5,3% mentre per gli uomini al 2,4%. Pur non essendoci dati precisi a riguardo, la lettura dei 130 rapporti mostra come le donne siano mediamente inquadrate a livelli professionali, e quindi retributivi, inferiori e questo è un altro elemento in cui conta molto la discrezionalità di impresa. La massa salariale complessiva a disposizione delle imprese è in parte regolamentata dalla contrattazione collettiva e in parte dalla contrattazione individuale, dunque maggiore è la quota collettiva, minori sono le disuguaglianze di genere".

Proprio in seguito ai dati emersi da questa analisi oggi numerose rsu della Fiom Cgil di Reggio Emilia hanno proclamato uno sciopero dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche che, anche in occasione della giornata internazionale della donna, chiedono che si rafforzi la contrattazione collettiva e si riducano le diseguaglianze economiche.

Le lavoratrici e i lavoratori delle aziende della provincia si trovano stamattina dalle 11 alle 12 in presidio davanti alla Dana di Via Luciano Brevini1/A, per un’azione dimostrativa.

Stella Bonfrisco