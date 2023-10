L’allarme dei residenti della zona: "Quella rotonda poco illuminata"

"Quella rotatoria è poco illuminata. La si vede all’ultimo momento. È alto il rischio incidenti". Alcuni residenti tra Sorbolo Levante e Lentigione segnalano il potenziale rischio di schianti nel tratto di strada in cui si è verificata la drammatica sbandata in moto di sabato notte, costata la vita a Vincenzo Di Stefano. Si tratta di un’area interessata da un progetto urbanistico per la realizzazione di un supermercato Eurospin. Quella rotatoria, i cui lavori sono iniziati quasi un anno fa, è stata pensata per mettere in sicurezza l’accesso al centro commerciale, ma anche per rallentare il traffico e garantire maggiore sicurezza. Ma allo stato attuale la situazione non sembra essere così "sicura". Lo conferma anche il sindaco Carlo Fiumicino: "Le misure della rotonda sull’ex Statale della Cisa, a Sorbolo Levante, rientrano nei limiti di legge, ma credo che sia troppo piccola rispetto al tipo di strada e al suo traffico. Inoltre, risulta illuminata in modo insufficiente. Durante un mio recente incontro con i responsabili del progetto Eurospin, ho chiarito che occorre prevedere una illuminazione maggiore nell’area della rotatoria. E’ vero che attualmente non è visibile a chi arriva da Parma o da Brescello". La notte dell’incidente i carabinieri di Brescello, intervenuti per i rilievi di legge, avevano dovuto richiedere l’ausilio dei colleghi di Poviglio per poter garantire sicurezza nel corso degli accertamenti, in un tratto di strada ritenuto troppo poco illuminato.