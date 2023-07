L’allarme dell’Asaps: "Nel 2023 morti 24 giovanissimi"

"Leila è la 24esima piccola vittima della strada nel 2023; nel 2022, 39 i bambini morti sulle strade dalla stoltezza degli adulti". Lo rileva l’osservatorio dell’Asaps, l’autorevole associazione nazionale "Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale", che si occupa di informazione, prevenzione e sicurezza stradale da oltre trent’anni. In una nota commossa, si legge: "Dopo 18 giorni trascorsi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, l’angelo dagli occhi verdi e dai capelli biondi è volato in cielo". Quindi vengono esposti i terribili dati: nel dettaglio "sono state 6 le piccole vittime in un terribile mese di maggio, e 5 a giugno". Tra loro anche Manuel di 5 anni, deceduto a Casal Palocco di Roma nell’incidente provocato da un Suv Lamborghini condotto da un giovane youtuber.

f.c.