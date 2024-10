L’allarme dell’imprenditore: "Baristi e torrefazioni soffocano"

"Il settore sta affrontando un grave problema: da più di 18 mesi è registrata un’impennata delle materie prime che sta soffocando le aziende produttrici di caffè". A lanciare l’allarme è il reggiano Alberto Nironi, titolare della Torrefazione Torrcaffè di Montechiarugolo, nel parmense.

L’aumento del chicco di caffè secondo Nironi deriva da tre principali fattori: "Il primo è l’aspetto speculativo, perché questo è un mercato che non vede freno alla speculazione. Le quotazioni delle due varietà principali che vengono quotate in Borsa, per esempio, sono in continuo aumento. Il secondo motivo è il problema climatico, che ha fatto sì che i raccolti non siano più fiorenti come in passato. Il terzo riguarda i mercati emergenti, in particolare quello della Cina, che ha scoperto il caffè, assorbendo quantità enormi di prodotto e lasciando di fatto poche scorte". Il tutto si riflette sulle torrefazioni e conseguentente sulle caffetterie. "Dovremmo tutelare i bar - dice Nironi - perché fanno parte del nostro tessuto sociale". Questo di Torrcaffè è "un grido d’aiuto" sia per le torrefazioni che per i baristi "che si trovano ad avere grosse difficoltà ad aumentare il costo della tazzina ai propri clienti".

Alberto Nironi è da anni che si batte cone le associazioni "ma sono sempre stato inascolato", dice. Oggi però il prospetto di una tazzina al banco a 2 euro non è così distante dalla realtà.

Ed è per questo che è necessario trovare una soluzione. "La prima potrebbe riguardare i bar, chiedendo loro di esporre il prodotto che utilizzano e somministrano ai propri clienti. Ma prima di questo, ogni torrefattore dovrebbe depositare in Camera di commercio la prima miscela bar che commercializza. In questo modo si darebbe ordine alla filiera, tutelando soprattutto il cliente".

Una seconda soluzione è quella di prediligere aziende del territorio: "Il nostro prodotto è venduto anche da Coop e da Conad, perché in noi hanno riconosciuto un forte localismo, reggiano e parmense".

Ylenia Rocco