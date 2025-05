L’allarme: "In Appennino calano gli artigiani"

Gli studi di Lapam Confartigianato sulla produttività nei Comuni dell’Unione dell’Appennino Reggiano, eseguiti mediante un’indagine aggiornata al 31 dicembre 2024, elaborata per analizzare il tessuto socio-economico dell’Appennino reggiano, evidenziano un dato negativo rispetto al 2023. Su 3309 imprese attive nei Comuni dell’Unione, 1.124 sono artigiane pari al 34%, circa un terzo. Come si evince dallo studio, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il numero di imprese è lievemente calato (-1,4%, a fronte di un calo medio provinciale del 2%). Anche le imprese artigiane dell’Appennino reggiano calano nell’ultimo anno di 13 unità (-1,1%) con una dinamica migliore rispetto al -4,1% medio provinciale. Se si prende in considerazione il lungo periodo, dal quarto trimestre 2007 al quarto trimestre 2024, si sono perse complessivamente 744 imprese pari a -18,4%, rispetto al -11,8% registrato in provincia. Prosegue a doppia cifra anche la riduzione del comparto artigiano che diminuisce del 24,9% nei comuni dell’Appennino e segna un -24,5% in provincia. Al 31 dicembre 2024 si rilevano 710 imprese gestite a prevalenza da donne, pari al 21,5% delle imprese totali dell’area. L’artigianato rappresenta il 18,5% dell’imprenditoria femminile.

Sono 270, invece, le imprese gestite a maggioranza da stranieri, pari all’8,2% delle imprese totali: l’artigianato rappresenta il 62,6% dell’imprenditoria straniera. Sono 243 le imprese gestite invece da giovani under 35, pari al 7,3% del totale. L’artigianato rappresenta il 41,6% dell’imprenditoria. "L’analisi del nostro ufficio studi – commenta Corrado Bertei, responsabile della sede Lapam di Castelnovo – mette in evidenza un quadro di decrescita che non colpisce soltanto il nostro territorio, ma tutta l’area reggiana. L’importanza di fare impresa in montagna, tra turismo invernale ed estivo, eccellenze enogastronomiche e spazi all’aria aperta. Il tutto però sostenuto da investimenti in infrastrutture, sia in termini di viabilità che di servizi".

Settimo Baisi