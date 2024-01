L’alleanza tra Psi, +Europa e Italia Viva

Saranno loro il vero terzo polo a Reggio? PiùEuropa, Italia Viva e Psi sanciscono l’alleanza che hanno "definito un’attività di coordinamento", come annuncia una nota congiunta firmata dai rispettivi segretari Lorenzo Sassi, Maura Manghi e Fulvio Camellini (insieme nella foto) e che li vedrà "collaborare nella valutazione delle alleanze politiche nei vari Comuni interessati al voto".

Se per le Amministrative nel capoluogo la nuova mini-coalizione resta alla finestra in attesa che il Pd sciolga le riserve, +Europa, Italia Viva e Psi non escludono di correre anche da soli qualora la proposta dem non convinca. E sinergie tra i tre partiti potrebbero nascere anche nel resto della provincia, con o senza il centrosinistra. "La scelta dei candidati sindaci da sostenere e dei programmi politici – spiegano – sarà caratterizzata da alcuni punti imprescindibili sui valori del riformismo liberale e del progressismo europeo: innovazione dei contenuti programmatici, investimenti infrastrutturali, cura e messa in sicurezza del territorio, attenzione al cambiamento demografico e ambientale, sostegno alle iniziative pubbliche e private volte all’attrazione delle competenze e dei giovani, sicurezza e valorizzazione del tessuto sociale e dei centri urbani. Fondamentali saranno anche le proposte concrete che possano favorire il superamento di problematiche che da tempo coinvolgono la città e la provincia, con una precisa attenzione al mondo della cultura, integrando le iniziative della città capoluogo con quelle di tutto il territorio provinciale, anche in ottica di migliore attrattività turistica. È infine necessario, e non più derogabile, porre una forte attenzione al mondo della sanità".