L’allegro corteo che danza

Revival Rhapsody è l’incursione danzante che questo pomeriggio, alle 18, parte dal centro sociale del Gattaglio, per attraversare il quartiere e arrivare al parco del legno. Protagonisti sono i partecipanti al laboratorio di danza intergenerazionale Revival Rhapsody, con la partecipazione dei musicisti della Filarmonica Città del Tricolore, la compagnia teatrale MaMiMò e l’associazione XL. Al termine dello spettacolo, un dj set in piazza del Gattaglio invita tutti - performer e pubblico - a ballare insieme. Il progetto, promosso e realizzato dal Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, Cooperativa Rigenera e Centro Sociale Gattaglio, nasce come naturale evoluzione dell’iniziativa Dal liscio al Rave.