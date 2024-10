L’alluvione degli animali: a Reggio Emilia salvati cani, gatti e lepri

Reggio Emilia, 22 ottobre 2024 – Non solo danni a case, negozi e officine: nel reggiano rischiano di morire affogati anche gli animali. Stamattina i Vigili del Fuoco, anche proveniente dal Veneto e dal Piemonte, hanno portando in salvo circa 15 cani fra le cittadine di Bagnolo in Piano e Cadelbosco di Sopra, dove le ruspe stanno lavorando da ieri per rinforzare gli argini di canali e torrenti.

I Vigili del Fuoco mettono in salvo i gatti recuperati. (Foto Vigili del Fuoco)

Gli animali a quattro zampe, presi da un canile, erano fortunatamente tutti in ottime condizioni di salute e sono stati consegnati ai volontari che si erano coordinati per il recupero. Nel frattempo i pompieri hanno recuperando anche gatti e lepri rimasti bloccati su un isolotto e che rischiavano di affogare.

Continua la ricerca e il salvataggio delle bestie coinvolti dal nubifragio, sia domestiche che selvatiche o da allevamento.

Nei giorni scorsi era stato allagato anche il canile comunale di Reggio, in via Felesino, dove l’acqua aveva raggiunto un livello di circa 35 centimetri, invadendo le aree dei box degli animali e le stanze della struttura e rendendo necessaria l'evacuazione completa del canile nella giornata di domenica.