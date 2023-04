L’alpino dimenticato è stato finalmente celebrato

Onore all’alpino dimenticato.

Grazie al nipote Glauco, l’alpino Aristide Catti di Ramiseto, barbaramente ucciso dai nazisti il 3 luglio 1944 finalmente ha ottenuto la meritata visibilità con una targa posta dall’Anpi nel punto in cui fu ucciso, fino a ieri contraddistinto da un’immagine sacra posta dai familiari. Rientrato dal fronte, invalido e con i piedi congelati, non poteva andare alla ‘macchia’ come facevano tutti gli uomini all’arrivo dei tedeschi: fu catturato mentre faceva colazione e, portato in un angolo della strada, i nazisti gli spararono colpendolo alla testa. L’iniziativa, intrapresa dall’Anpi di Castelnovo Monti (nella foto il sindaco Ferretti, Giuseppe Pezzarossi dell’Anpi e il nipote Glauco Catti), è stata inserita nel quadro delle manifestazioni del 25 Aprile nel vasto comune di Ventasso che quest’anno ha avuto la sua centralità presso la municipalità di Ramiseto (ex Comune decorato al valor militare). Tutti i componenti dell’amministrazione comunale di Ventasso, coordinati dal sindaco Enrico Ferretti che ha distribuito i compiti, ieri mattina di buon’ora hanno cominciato la loro missione per omaggiare con mazzi di fiori e corone, oltre 30 luoghi che segnano il sacrificio delle vittime della Guerra di Liberazione, tutti contrassegnati da cippi e monumenti. Nessuno è stato dimenticato: da Cinquecerri a Ligonchio, da Cerreto Laghi, Cerreto Alpi, Valbona, Vallisnera a Collagna, da Busana, Cervarezza e Sparavalle, Succiso e Castagneto per poi confluire tutti a Ramiseto dove la celebrazione del 78° anniversario di Liberazione ha avuto il suo emozionante epilogo con la partecipazione degli alunni dell’Istituto comprensoriale di Ventasso e Vetto. Tre momenti diversi a Ramiseto: prima tappa in località Quergna dove il monumento ricorda sei partigiani uccisi barbaramente, poi raggiunta in corteo la frazione di Bora, è stata inaugurata la targa dell’alpino Catti, quindi al monumento ai caduti di tutte le guerre presso le scuole di Ramiseto dove, alla presenza delle autorità tra cui Carabinieri e Polizia locale, rappresentanti delle associazioni partigiane, reduci ed ex combattenti, sono seguiti gli interventi.

Settimo Baisi