’L’altra pelle’ di Anna Maria Ferraboschi. La fotografia diventa visione onirica

"Altra pelle" è la mostra della fotografa reggiana Anna Maria Ferraboschi. Un viaggio alla ricerca di una traccia minima, dove la luce protagonista importante. L’esposizione è ospitata nelle sale del Mat Lab (in via San Filippo 9, in città) e si inaugura sabato prossimo, 27 aprile, alle 17 (Circuito Off). "’Altra pelle’ è un percorso alla ricerca di una traccia minima, per portarla a una vibrazione emozionale – spiega Maurizio Mantovi, curatore della mostra – così forte da lasciare, all’osservatore dell’opera, l’idea di poter fare volare le visioni. Il suo occhio coglie il punto, lo mette a fuoco e poi entra e diventa un viaggio nelle emozioni fatte di piccoli segni, a volte fortissimi quasi sanguinamenti, a volte dolcissimi. La luce è un veicolo importante per Anna Maria Ferraboschi, direi determinante. Talmente tanto determinante da essere assimilata alla caparbietà di un’investigatrice, che torna sul luogo del misfatto in vari momenti di luce per trovare quella giusta e così risolvere l’indagine".

Negli scatti di Anna Maria Ferraboschi, allieva di Vasco Ascolini, bisogna andare oltre a ciò che l’occhio vede. Così una crepa diventa una sorta di porta verso una quarta dimensione, che ricorda il tagli di Fontana, che apriva verso un’altra materia.

Le fotografie di Anna Maria Ferraboschi sono infatti come frammenti estrapolati dalla realtà visiva che sfuggono allo sguardo superficiale e assumono un’altra configurazione con la complicità dell’autore. L’assenza di descrittivismo, che caratterizza queste immagini, lascia dunque il passo all’immaginazione di chi le guarda.

La mostra rimane aperta al pubblico, con ingresso libero, fino al 25 maggio. Orari: dal martedì al venerdì, dalle 9,30 alle 19; sabato e domenica la mostra si può visitare solo su appuntamento (info e prenotazioni al 3466803976).

