L’altra Reggio rende omaggio all’estro artistico di Serafino Valla

Un omaggio all’artista reggiano Serafino Valla è rappresentato dalla mostra "La Via Crucis" allestita al palazzo della cultura "Pasquino Crupi" a Reggio Calabria. Un’esposizione che si affianca a quella intitolata "L’arte gentile di Serafino Valla", con apertura prolungata fino al 5 maggio.

La mostra, curata da Giammarco Puntelli e Giuseppina Valla, presenta in totale quindici nuove opere, ovvero le quattordici stazioni della Via Crucis e una quindicesima stazione che il maestro ha rappresentato come la Risurrezione.

Il nuovo percorso espositivo si affianca a quello già disponibile al Palazzo dallo scorso 11 novembre.