L’Aluart cerca riscatto con Fiorenzuola. Puianello in missione col Magik Rosa

Secondo turno interno consecutivo per l’Aluart Scandiano, di scena stasera alle 20,45 al PalaRegnani contro Fiorenzuola: ad una settimana dallo stop con la Valtarese, la formazione di coach Cavalcabue prova a cercare il riscatto contro un’avversaria che attualmente occupa la terza piazza della classifica. Domani, invece, Puianello va a caccia del riscatto a Parma alle 18 contro il Magik Rosa, penultima in graduatoria, dopo il ko patito contro la Magika dove ha ben figurato la play ucraina, Yaroslava Ivaniuk: "Mi aspetto una bella partita. Vogliamo mostrare il nostro miglior gioco, essere compatte ed eseguire tutti i compiti che il coach ci chiederà. La cosa principale è rimanere concentrati in ogni fase del gioco e non perdere la ficus oltre a ridurre il numero di errori, alzare il livello di realizzazione dei nostri tiri, lottare su ogni pallone e giocare insieme".

Cesare Corbelli