L’Aluart nella tana della Magika Castel San Pietro. La Chemco nel Parmense per difendere il 2° posto

Match in salita per l’Aluart Scandiano (14) che stasera alle 20.30 scende in campo sul parquet della Magika Castel San Pietro (24), quarta forza del campionato, dove dovrà dimostrare i progressi mostrati soprattutto nell’ultima uscita casalinga contro le Basket Sisters, altra big del torneo.

Gioca invece domani alle 18 la Chemco Puianello (30) che rende visita alla Valtarese (18) in un incontro da non fallire per continuare a respingere l’assalto delle dirette inseguitrici nella lotta al secondo posto.

"La partita di domani - dice la giocatrice gialloblù Agnese Bevolo - non è da sottovalutare, non sarà una gara facile, dobbiamo essere molto brave ad approcciarla subito con il piede giusto e dare noi il ritmo alla partita. Stiamo lavorando bene e stiamo migliorando molto perciò ho fiducia in quello che possiamo mettere in campo ma servirà comunque tanta energia da parte di tutte".

Cesare Corbelli