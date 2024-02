L’Aluart sfida Cesena. Obiettivo riscatto

L’Aluart Scandiano (4) apre le danze del weekend della palla a spicchi di B femminile con l’anticipo odierno alle 20,30 al PalaRegnani. La formazione di coach Pozzi è reduce dalla netta sconfitta di Borgo Val di Taro e ora vuole riprendere il percorso nella Poule Playout, contro Cesena che nell’ultimo turno ha schiantato Finale Emilia e divide la seconda piazza con le bianco-blu, oltre a San Lazzaro e Fidenza. Trasferta romagnola per la Chemco Puianello (6) che, nella Poule Playoff, domani alle 19.30 affronta l’Happy Basket Rimini (4) in un match da non fallire per provare la prima fuga della stagione in ottica qualificazione alla fase nazionale. L’ala Angela Dettori mette in guardia la castellesi: "Sicuramente sarà una delle trasferte più difficili. Rimini è un’ottima squadra con tanta energia e sostanza. Noi veniamo da tre successi ma sarà necessario condurre una gara con un’attenzione difensiva importante se vogliamo portare a casa la partita".

c.c.