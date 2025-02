L’Ama San Martino non ha timore dei Lupi toscani

Turno di pallavolo senza otto gare di serie D giocate ieri sera, ma con in campo oggi tutte le formazioni reggiane tra Serie B, C e D.

SERIE B. Tra i maschi l’Ama San Martino (30) è attesa a una bella reazione, in casa alle 17, contro i Lupi di Pontedera (17), mentre per i Vigili del Fuoco Marconi (11) sarà molto dura al PalaCanossa alle 20,30 affrontare gli spezzini del San Giovanni (28).

SERIE B1. Tra le ragazze, possibilità di salire ancora per la Tirabassi & Vezzali (22) di Simone Longagnani che alle 18 ospita Crema (7), mentre pare complicata la trasferta della Giusto Spirito Rubierese (25) alle 20,30 sul campo di Garlasco (36 e seconda in classifica).

SERIE B2. Anche la Fos Cvr (35) dovrà dar fondo a tutte le sue energie per prendere punti sul campo della De Mitri Fermo (32) con gara che inizia alle 16,30. L’Arbor Interclays (28) deve solo non sottovalutare la trasferta di Montelabbate contro la Vallefoglia (0), con prima battuta alle 17,30. Molto complicata la gara casalinga dell’Ama San Martino (9), alle 21 contro Soliera (33).

SERIE C. Tra i maschi, in casa alle 18 Fabbrico (14) contro Mirandola (25); poi Cavezzo (20)-Ama San Martino (30) alle 18,30 e la capolista Soliera (41) contro la Mo-Re Volley alle 18,30. Tra le ragazze, il derby Everton (23)-Rubierese (8) si gioca alle 17,30 alla Rinaldini; Poliespanse Nutristar Correggio (32)-Burzoni Piacenza (24) alle 17 e Volley Modena (19)-Saturno Guastalla (33) alle 17,30.

SERIE D. Tra i maschi, girone A, Everton (37)-Baganzola (17) alle 21 alla Rinaldini; nel girone C, MoRe Volley (14)-Soliera (9) alle 18. Tra le ragazze, girone A, L’Arena (27)-Fiorenzuola (8) alle 18 a Sant’Ilario, Pol. Inzani Parma (25)-Vaneton Limpia (4) alle 21; nel girone B, alle 20 il derby tra Virtus Casalgrande (8) ed Everton (1).

UNIVERSITARI. Sono iniziati i campionati italiani universitari e Unimore, con otto reggiane in organico, ha vinto facilmente in trasferta sul Cus Trento per 3 a 0 con parziali di 25-14, 25-6, 25-12. Prossima gara a metà marzo contro Udine.

Claudio Lavaggi