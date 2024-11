L’Ama travolge i Vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO MARCONI

0

AMA SAN MARTINO

3

(18-25 20-25 13-25)

VIGILI DEL FUOCO MARCONI: Bonante, Pavesi 6, Piccinini 6, Magnani 8, Corbetti 7, Cavazzoli 7, Giovannelli (L), Gianferrari (L), Nsia 2, Viola, Ronzoni, Tamagnini. All. Panciroli, vice Bassoli.

AMA SAN MARTINO: Cassandra 4, Santini7, Ghelfi 20, Cordani 12, Righi 11, Quartarone 3, Bonfiglioli (L), Gozzi 1, Barbieri 3, Folloni, Fregni, Ghilotti. All. Levoni, vice Bassoli.

Note: spettatori 250 circa. Durata set 26’, 26’, 23’, tot. 1h 22’. Vigili: ace 0, service error 4, ricezione 62%, attacco 29%, muri 7. Ama: ace 7, service error 9, ricezione 72%, attacco 40%, muri 13.

Non c’è stata storia: l’Ama San Martino si è imposta in soli tre set ai Vigili del Fuoco, nel derby (foto) del settimo turno di Serie B di volley maschile disputato al PalaCanossa, di fronte a una buona cornice di pubblico. Poco da dire sulla gara, con inizi equilibrati di set e San Martino che prende via via il largo grazie alle bordate di Ghelfi, Cordani e Righi. Di contro i Vigili non mandano nessuno in doppia cifra e il solo opposto Magnani riesce talvolta a far male ai ragazzi di Levoni. Il terzo set è una passeggiata degli ospiti che chiudono le ostilità in 75 minuti di gioco effettivo. Muri, ace, percentuali di ricezione e attacco sono eloquenti. Ora San Martino è in testa da sola con 16 punti, ma una squadra che segue a 15 e due a 14 hanno disputato una gara in meno. I Vigili del Fuoco sono invece undicesimi con 7 punti.

• Risultati di due recuperi giocati in settimana: in C maschile, Fides Modena-MoRe Volley 0-3 (27-29 11-25 30-32); C femminile, San Polo Torrile-Rubierese 3-1 (23-25 27-25 25-21 25-16). Stasera si giocano diversi anticipi: in C maschile alle 21,15 l’Ama San Martino terza in classifica ospita la capolista Soliera, in testa a punteggio pieno; alle 21,30 Artiglio Modena-Fabbrico, tra due squadre a centro classifica e a pari punti.

In Serie D maschile, girone A, Volley Scandiano-Energy U17 Parma alle 21,15; sempre alle 21,15, Pieve Volley-Soragna alla Rinaldini; Ribelli Dentro-Everton a Rottofreno alle 21. Nel girone C, San Giorgio di Piano-MoRe Volley alle 21,30. In D femminile, nel girone A alle 21 sia Vaneton Limpia-Pol. Coop Parma alla Pertini, sia S.C. Parma-Jovi. Nel girone B, infine, a Modena alle 21,30 Anderlini Frignano-Fortlan DiBi Mentani.

Claudio Lavaggi