L’amara fine della Guardia Civica : "Sarà il nostro ultimo 7 gennaio. Alle istituzioni non importa nulla"

Il prossimo 7 gennaio, data in cui si festeggeranno i 227 anni della nascita del primo Tricolore, sarà l’ultima volta che vedrà schierato il gruppo storico ‘Guardia Civica Reggiana 1796’ in occasione dell’alzabandiera, che apre in ogni ricorrenza le celebrazioni. Senza alcun sostegno economico il gruppo non ha nessuna possibilità di continuare a vivere.

"Il gruppo – dice Claudio Prati, responsabile militare della Guardia Civica Reggiana – nacque per volontà e con l’aiuto di Otello Montanari. Fu lui a provvedere per dotare il gruppo delle uniformi, che ci furono confezionate e donate dalla scuola di cucito Giulia Maramotti. Eravamo inizialmente in 42 e oggi siamo rimasti in 12. Le divise, ormai logore, sono rimaste sempre le stesse. Ci siamo sempre autofinanziati, non abbiamo una sede. Conservo nella mia cantina le uniformi, un ambiente umido e per niente adatto a questo utilizzo. Non siamo un’associazione, perché ci mancano i mezzi per formalizzarne la costituzione. E quindi non possiamo neppure accedere a bandi regionali per avere i finanziamenti destinati a chi si occupa di ricostruzioni storiche".

Da oltre vent’anni, e anche questa volta, in questo periodo la segreteria del sindaco invita il gruppo storico a prendere parte alle celebrazioni per il primo Tricolore, insieme alle forze dell’ordine cittadine, per prendere parte al rituale dell’alza bandiera. "Un paio di giorni fa – continua Claudio Prati – è arrivato il consueto invito. Ho risposto che il 7 gennaio 2024 segnerà il funerale del nostro gruppo, che sarà l’ultima volta alla quale parteciperemo. Non ho ricevuto alcuna risposta. Nessuna richiesta di spiegazione, dopo oltre vent’anni di collaborazione. Il 7 gennaio scorso, poi, dopo aver richiesto la nostra presenza (come sempre gratuita) durante la mattinata, al pomeriggio è stato invitato (a pagamento) un gruppo storico di Parma in Sala del Tricolore".

Infine, l’ultima amara considerazione: "Dalla morte di Otello Montanari nessuna istituzione cittadina ha più avuto alcun interesse per il gruppo. Ci invitano perfino alle adunanze degli Alpini e della Marina Mercantile, riconoscendo il valore storico del gruppo. Ora non siamo davvero più in grado di sostenere le spese necessarie, tantomeno acquistare delle uniformi nuove. Quindi la nostra storia termina qui. L’unico appello che mi sento di fare è se qualche associazione volesse assorbirci, in modo da poter fronteggiare le spese. Alle istituzioni cittadine non chiedo nulla, perché non hanno avuto mai nessun interesse per la Guardia Civica Reggiana".