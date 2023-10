L’amarcord dei 50enni

È ancora tempo di raduni e ritrovi. Nei giorni scorsi è toccato ai cinquantenni, che hanno organizzato cene a San Martino in Rio e Luzzara. In entrambe le occasioni le feste sono perfettamente riuscite, con decine e decine di ex compagni di scuola e di giochi dei due paesi, che si sono ritrovati per ricordare i tempi passati. Un’occasione per riabbracciare amici che non si vedevano da tempo.