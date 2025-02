L’amaro inverno della Primavera

Stop amaro per la Primavera della Reggiana, che continua nella propria serie negativa ed è ormai in piena zona playout. Il match casalingo con il fanalino FeralpiSalò si decide a 5’ dal termine, quando Vanzulli realizza l’unico gol della contesa e punisce oltre modo i ragazzi di mister Turrini, che dopo 7 kappao di fila sono ora penultimi in classifica.

Non c’è gloria nemmeno per l’Under 17, che cade 4-2 nel derby col Parma: gara in salita per l’11 di Orlandini, che va in svantaggio all’11 con Burcar, ma Generali impatta dal dischetto e poi firma il 2-2 a fine primo tempo dopo il nuovo vantaggio ducale di Tagliente; nella ripresa, però, i padroni di casa fanno poker grazie a Diallo e Rosengren.

Le altre. A prendersi gli onori della cronaca è indubbiamente l’Under 15, che passa sul campo della Sampdoria con un netto 4-1: al primo vantaggio della squadra di Minozzi, arrivato al 9’ con Propato, rispondono immediatamente i liguri con Bonara, ma nella ripresa sono Bacchi e l’uno-due di Magnanini a chiudere i conti.

Torna con un risultato positivo l’Under 16, impegnata anch’essa coi blucerchiati: l’11 di mister Bertoni impatta 1-1, rimontando con Rinaldi il provvisorio vantaggio dei padroni di casa siglato da Mennea. Duplice stop interno, infine, per Under 14 e Under 13, entrambe opposte al Cesena: va peggio ai primi, colpiti due volte nel primo tempo fino allo 0-3 finale; i secondi, invece, salvano l’onore delle armi, cedendo 3-2 ai romagnoli.