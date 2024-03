Lamberti e Bari ricevuti dal ministro Abodi

Incontro di prestigio per la nazionale di calcio da tavolo che è stat ricevuta a Roma dal Ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Tra i presenti nella delegazione il ct reggiano degli Azzurri, Marco Lamberti e il capitano Saverio Bari, stella e simbolo della Fratelli Bari Reggio detentrice della Champions League del subbuteo. "È una giornata storica per il calcio da tavolo – ha detto Bari che è anche vicecampione d’Europa individuale – Il riconoscimento della nostra disciplina sportiva da parte del Ministro Abodi è un tassello importantissimo per l’eccellente lavoro portato avanti costantemente in questi ultimi anni".

Nella foto, a sinistra di Abodi (con la medaglia) il ct Lamberti e alla sua destra il capitano della nazionale, Saverio Bari.