Lamborghini presenta la Temerario nel castello

Lamborghini sceglie Castellarano per lanciare la nuova Temerario. Nel comune del comprensorio ceramico è stato girato, tra la zona della Rocchetta e il castello di Castellarano, un video per diffondere le prime immagini dell’auto. "Dopo alcuni mesi – annuncia sui social Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano – possiamo ora svelarlo. Lamborghini ha scelto Castellarano come set da favola per promuovere una delle sue ultime e incredibili creazioni: Temerario. Prima supersportiva nella storia del brand di Sant’Agata Bolognese, equipaggiata con motore V8 biturbo abbinato a tre motori elettrici, per una potenza di 920 CV. Sempre più iniziative ed eventi, appuntamenti culturali e ricreativi, mostre e collaborazioni di livello, qualità e cura ai dettagli, e ora anche una grande collaborazione come questa". Esprime dunque grande soddisfazione il primo cittadino Zanni per la scelta di Lamborghini. "L’infinita bellezza – scrive Zanni –, la storia e l’unicità del nostro splendido borgo medievale sempre più patrimonio di tutti: della nostra comunità, del nostro Paese e perché no, come in questo caso, anche i riflettori del Mondo intero". Giorgio Zanni ringrazia inoltre Lamborghini e Dite Communication per "la splendida occasione", sottolinea il sindaco di Castellarano. m. b.