Lamborghini presenta la Temerario nel castello

Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
ReggioEmilia
CronacaLamborghini presenta la Temerario nel castello
24 ott 2025
MATTEO BARCA
Cronaca
Lamborghini sceglie Castellarano per lanciare la nuova Temerario. Nel comune del comprensorio ceramico è stato girato, tra la zona della Rocchetta e il castello di Castellarano, un video per diffondere le prime immagini dell’auto. "Dopo alcuni mesi – annuncia sui social Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano – possiamo ora svelarlo. Lamborghini ha scelto Castellarano come set da favola per promuovere una delle sue ultime e incredibili creazioni: Temerario. Prima supersportiva nella storia del brand di Sant’Agata Bolognese, equipaggiata con motore V8 biturbo abbinato a tre motori elettrici, per una potenza di 920 CV. Sempre più iniziative ed eventi, appuntamenti culturali e ricreativi, mostre e collaborazioni di livello, qualità e cura ai dettagli, e ora anche una grande collaborazione come questa". Esprime dunque grande soddisfazione il primo cittadino Zanni per la scelta di Lamborghini. "L’infinita bellezza – scrive Zanni –, la storia e l’unicità del nostro splendido borgo medievale sempre più patrimonio di tutti: della nostra comunità, del nostro Paese e perché no, come in questo caso, anche i riflettori del Mondo intero". Giorgio Zanni ringrazia inoltre Lamborghini e Dite Communication per "la splendida occasione", sottolinea il sindaco di Castellarano. m. b.

