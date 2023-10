Lambrusco in drastico calo. Vendemmia povera nel 2023 ma la qualità del vino è più alta

Si preannuncia un drastico calo dei lambruschi in tutta l’area reggiana e modenese. Secondo la rilevazione di Confcooperative Terre d’Emilia infatti la produzione sarebbe scesa del 9,8% sul territorio reggiano e dell’11% su quello modenese.

Uno dei migliori dal punto di vista qualitativo ma, contemporaneamente, tra i peggiori in assoluto nella graduatoria degli ultimi dieci anni riferita alla quantità. E’ questo il bilancio della vendemmia 2023, così come emerso dall’incontro delle cantine sociali reggiane e modenesi. Il saldo, a pochi giorni dalla chiusura delle operazioni vendemmiali, parla di un calo della produzione del 10,3% rispetto al 2022, vale a dire un consuntivo fissato a 2.428.000 quintali di uve rispetto ai 2.707.000 quintali dello scorso anno.

L’entità del raccolto di uve fissa il 2023, come si è detto, tra gli anni peggiori per la viticoltura reggiana e modenese, secondo soltanto, per scarsità di raccolto, ad un 2017 in cui i vigneti vennero falcidiati da gelate tardive che limitarono la produzione in campagna.

Il calo percentualmente più vistoso è attribuibile alle uve bianche, che hanno fatto segnare un -19,7%; in termini assoluti, comunque, questa flessione significa 42.000 quintali in meno rispetto al 2022, mentre appare ben più consistente la caduta dei lambruschi, per i quali l’11,8% in meno realizzato quest’anno equivale ad una perdita di produzione pari a 186.000 quintali rispetto al 2022, chiuso con un raccolto complessivo di 1.584.000 quintali contro 1.398.000 dell’ultima vendemmia. L’elemento positivo è legato all’ottima qualità delle uve, con un grado zuccherino superiore alle due ultime annate (17,60 contro il 17,29 del 2022 e il 17,44 del 2021).